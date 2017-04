Avantage Predators; Capitals et Penguins au coude à coude

Nos 12 experts, qui avaient tous prédit une victoire du ­Canadien au premier tour contre les Rangers de New York, ont l’occasion de se racheter alors que la deuxième ronde s’amorce mercredi soir avec des rencontres à Saint Louis et à Anaheim dans l’Association de l’Ouest.

Les Predators de Nashville et P.K. Subban, vainqueurs non sans surprise en quatre matchs contre les Blackhawks de Chicago, obtiennent la faveur de 11 de nos participants pour accéder au troisième tour des séries de la LNH.

Dans l’Est, dont les premiers matchs auront lieu demain soir à Ottawa et à Washington, les Rangers sont les favoris de huit de nos experts, alors les Penguins et les Capitals sont au coude à coude avec six votes chacun.

Jonathan Bernier, Journaliste

Le Journal de Montréal

RÉSULTAT EN PREMIÈRE RONDE

75%

Les Rangers en 6

en 6 Les Penguins en 7

en 7 Les Predators en 7

en 7 Les Ducks en 6

Jean-François Chaumont, Journaliste

Le Journal de Montréal

RÉSULTAT EN PREMIÈRE RONDE

75%

Les Rangers en 6

en 6 Les Penguins en 7

en 7 Les Blues en 6

en 6 Les Oilers en 6

Michel Bergeron, Analyste

TVA Sports

RÉSULTAT EN PREMIÈRE RONDE

63%

Les Rangers en 6

en 6 Les Penguins en 6

en 6 Les Predators en 5

en 5 Les Ducks en 6

Louis Butcher, Journaliste

Le Journal de Montréal

RÉSULTAT EN PREMIÈRE RONDE

63%

Les Sénateurs en 7

en 7 Les Capitals en 6

en 6 Les Predators en 6

en 6 Les Oilers en 7

Pierre Durocher, Journaliste

Le Journal de Montréal

RÉSULTAT EN PREMIÈRE RONDE

63%

Les Sénateurs en 7

en 7 Les Capitals en 7

en 7 Les Predators en 6

en 6 Les Oilers en 7

Denis Poissant, Directeur des sports

Le Journal de Montréal

RÉSULTAT EN PREMIÈRE RONDE

63%

Les Sénateurs en 7

en 7 Les Penguins en 6

en 6 Les Predators en 5

en 5 Les Oilers en 7

Yvon Pedneault, Chroniqueur

Le Journal de Montréal

RÉSULTAT EN PREMIÈRE RONDE

63%

Les Sénateurs en 6

en 6 Les Capitals en 7

en 7 Les Predators en 6

en 6 Les Ducks en 7

Réjean Tremblay, Chroniqueur

Le Journal de Montréal

RÉSULTAT EN PREMIÈRE RONDE

63%

Les Rangers en 6

en 6 Les Penguins en 7

en 7 Les Predators en 7

en 7 Les Ducks en 7

André Cyr, Adjoint au directeur des sports

Le Journal de Montréal

RÉSULTAT EN PREMIÈRE RONDE

38%

Les Rangers en 6

en 6 Les Penguins en 7

en 7 Les Predators en 7

en 7 Les Ducks en 7

Marc de Foy, Chroniqueur

Le Journal de Montréal

RÉSULTAT EN PREMIÈRE RONDE

38%

Les Rangers en 6

en 6 Les Capitals en 7

en 7 Les Predators en 6

en 6 Les Oilers en 6

Luc Grenier, Directeur des sports

Le Journal de Québec

RÉSULTAT EN PREMIÈRE RONDE

38%

Les Rangers en 6

en 6 Les Capitals en 7

en 7 Les Predators en 6

en 6 Les Oilers en 7

Stéphane Cadorette, Journaliste

Le Journal de Québec

RÉSULTAT EN PREMIÈRE RONDE

25%