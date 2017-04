MARTINEAU, Fernand



Au CHSLD St-Antoine, Québec, le 20 avril 2017, à l'âge de 84 ans 6 mois, est décédé monsieur Fernand Martineau, époux de dame Monique St-Pierre et retraité de l'hôpital Robert-Giffard après 36 ans en radiologie. Né à Giffard, le 1er octobre 1932, il était le fils de feu dame Amazélie Lambert et de feu monsieur Arthur Martineau. Il demeurait à Boischatel. Les membres de la famille recevront les condoléances en présence du corps àà compter de midi.Les cendres seront déposées au cimetière de Giffard à une date ultérieure. Outre son épouse Monique, monsieur Martineau laisse dans le deuil ses enfants: Céline (Jacques Daraiche), Luc (Lynda Lessard), Lucie (Danny St-Jean); ses petits-enfants: Laurence Martineau (Pier-Luc Girard), Andréanne et Samuel Paradis; ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Anita (feu Roland Laroche), Jacqueline (Jean-Yves Têtu), Gisèle; de la famille St-Pierre: Gertrude (feu Albert Couillard), Carmelle Bernier (feu Raymond), Marie-Jeanne Laboissonnière (feu Amédée), Colette Picard (feu Alphonse) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Les funérailles sont sous la direction de: