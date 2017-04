Course à pied: record d’inscriptions au demi-marathon de Lévis

À deux semaines de la présentation du demi-marathon Oasis de Lévis qui aura lieu le 7 mai, les organisateurs ont annoncé que 3500 coureurs prendront part aux différentes épreuves de l’événement, un nouveau record de participation.

Par le fait même, il n’y a plus aucune place disponible pour les courses sur 21,1 km, 10 km, 5 km et la course des jeunes. Pour Gestev, qui s’occupe du circuit Je Cours Qc, anciennement Courir à Québec, cette augmentation de 21 % des inscriptions est inespérée.

«On n’aurait pas pu demander mieux pour lancer la programmation 2017 de Je Cours Qc, s’est réjouie la vice-présidente marketing et opérations chez Gestev, Chantal Lachance. En voyant l’engouement autour de l’événement, nous avons revu nos opérations pour ouvrir 250 places supplémentaires qui se sont également envolées très rapidement.»