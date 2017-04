Début du procès d’un homme soupçonné de leurre d’enfants

Un homme de 30 ans au comportement qualifié «d’inquiétant» par les enquêteurs du Service de police de la Ville de Québec, subit présentement son procès pour leurre d’enfant.

Les tempes grisonnantes, le visage bouffi, Vincent Arcand a beaucoup vieilli depuis le dépôt des accusations portées contre lui en janvier 2014.

Témoignages

Depuis mardi, l’homme a vu défiler différents témoins, dont la mère de la présumée victime, qui est venue raconter au tribunal comment elle avait réalisé que son fils s’était fait leurrer, mais au surplus, comment il avait réagi en réalisant que la «Jessica», qui communiquait avec lui, était en fait «un garçon».

Au total, la procureure aux poursuites criminelles et pénales, Me Mélanie Dufour, doit faire entendre dix témoins relativement aux présumés gestes posés par Arcand entre le 6 et le 20 juin 2013.