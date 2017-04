Demande pour assouplir l’arrêt Jordan

La Cour suprême doit «maintenir la confiance du public» en attendant d’améliorer les délais de justice, ont soutenu les avocats du Québec devant la Cour suprême, mardi.

«En attendant que les mesures soient efficaces [pour accélérer les procès], il faut maintenir la confiance du public envers la justice, il faut éviter que la confiance du public s’écroule», a déclaré aujourd'hui l’avocat du Québec, Me Rochette, aux neuf juges de la Cour suprême.

Le juge Richard Wagner a admis que quelque 800 procès sont visés par une demande d’arrêt des procédures dans la province, et a demandé les suggestions de ses représentants.

Des représentants du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) ont demandé que certains délais ne comptent pas dans le calcul du temps d’un procès, soulignant «la haute tolérance des délais institutionnels au Québec» avant l’arrêt Jordan.

Procès en cours

La Cour entendait la cause de James Cody, un homme du Labrador qui, accusé depuis cinq ans de trafic de drogue, n'a toujours pas été jugé. Sa décision risque d’avoir un impact sur tous les procès criminels qui ont débuté avant la décision Jordan, en juillet 2016.

Cet arrêt prévoit la fin des procédures pour tous les nouveaux procès s’ils traînent pendant plus de 30 mois, «sauf circonstances extraordinaires».

Le Québec, l’Ontario, l’Alberta, le Manitoba et la Colombie-Britannique ont pris la parole devant les juges pour leur demander d’assouplir ce critère en ce qui concerne les causes qui sont en train d’être entendues, pour éviter que d’autres accusés criminels soient libérés sans être jugés.

Québec

La délégation du Québec était la plus nombreuse dans la salle d’audience, avec deux avocats du ministère de la Justice du Québec et deux autres de la Direction des poursuites criminelles et pénales (DPCP). La plupart des autres provinces n’ont envoyé qu’un avocat.

Dans leur présentation devant les juges, les avocats de James Cody ont plutôt demandé que le plafond de 30 mois de délais en Cour supérieure «reste ferme» afin de changer la culture de complaisance dans les tribunaux.

«Il n’y a pas d’épidémie d’arrêt de procédures, comme le prétendent les médias», a soutenu l’un d’eux.

Les juges n’ont pas pris leur décision sur le banc.