Des photos non-retouchées du postérieur de Kim Kardashian font le tour de la toile

Kim Kardashian ne s’est jamais cachée d’avoir bâti une partie de sa carrière grâce à son postérieur.

#kourtneykardash #mexico #kourtneykardashian #getaway #sisters #slay #kimkardashian 👙👙👙 Une publication partagée par Kourtney Love 💋 (@kourtney4351) le 25 Avril 2017 à 11h55 PDT

D’ailleurs, la femme de Kanye West, présentement en vacances au Mexique avec d’autres membres du célèbre clan, a été repérée à quelques reprises par des paparazzis, visiblement très heureux de la voir déambuler en bikini sur la plage.

Mexico 😊 #allnatural #nofilter #kim #kardashian #kimkardashian #kimkardashianwest #kuwtk Une publication partagée par 👑 Kim Kardashian & Family 👑 (@kardashians.official) le 25 Avril 2017 à 12h03 PDT

Étrangement (ou pas!) les lentilles de leurs caméras ont été attirées par le popotin de la maman de 36 ans. Sans surprise, les clichés non-retouchés des courbes de Kim Kardashian ont rapidement fait le tour de la toile.

#KimKardashian spotted in #Mexico for a girls trip ✨ Une publication partagée par PopFuzionTV (@popfuziontv) le 25 Avril 2017 à 11h29 PDT

La vedette de la téléréalité Keeping Up with the Kardashians fait jaser ces derniers temps. Il y a quelques jours, elle a révélé sur Twitter avoir perdu du poids après avoir contracté un virus.

«La grippe peut être un régime incroyable. Tellement heureuse que ça soit arrivé à temps pour le Met Ball lol #moins5Lbs», a-t-elle écrit.

Cette déclaration avait tellement fait réagir les internautes que l’auteure du micromessage avait préféré effacer son commentaire.