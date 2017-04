Deuxième défaite de suite du Blizzard à la Coupe Telus

Après seulement deux matchs à la Coupe Telus, le Blizzard du Séminaire Saint-François se retrouve dans une situation précaire. La troupe de Martin Laperrière a subi une deuxième défaite en autant de jours au championnat canadien midget AAA, mardi, à Prince George, s’inclinant 4-0 devant les Rebels de Mississauga.

Si Laperrière avait déploré la tenue de ses joueurs au terme du match inaugural de la veille perdu 2-1 contre les champions de l’Atlantique, son discours se voulait beaucoup plus positif cette fois. Malgré le même résultat au final contre les représentants de l’Ontario.

«La première chose que je voulais, c’était qu’on rebondisse, et on l’a fait, en jouant avec énergie et émotions. On a dominé pendant deux périodes et demie et on s’est donné une chance de gagner. On a sorti fort, mais de petites erreurs nous ont coutés très cher», a expliqué l’entraîneur-chef du Blizzard en entrevue téléphonique.

Un gardien dominant

Les champions du Québec ont dominé 34-20 au chapitre des tirs au but, se butant au gardien Christian Purboo à chacune de leurs percées offensive et bousillant six jeux de puissance. En deux matchs depuis le début du tournoi, le Blizzard n’a fait mouche qu’à une reprise, une panne qu’il n’a pas connue souvent cette saison.

Menant 1-0 après une période, la formation ontarienne a doublé son avance vers le milieu du deuxième engagement, ce qui a ralenti les ardeurs de sa rivale de Saint-Augustin-de-Desmaures.

«On les a dominés à outrance. C’était un bon club, aguerri, avec de la vitesse et qui était gros, et ils pensaient nous brasser, mais cela ne nous a pas affectés. Leur gardien a fait les arrêts et ça fait deux matchs que le gardien [adverse] est le joueur du match. Leur deuxième but nous a vraiment fait mal», a renchéri Laperrière, qui ne cachait pas sa frustration de présenter une fiche de 0-2.

«Pas démoralisés»

Avec trois rencontres à disputer en ronde préliminaire, le Blizzard n’a plus trop de marge d’erreur s’il veut participer aux demi-finales de samedi regroupant les quatre meilleures équipes de la phase initiale. En soirée, deux autres formations ayant trébuché en lever de rideau sautaient sur la glace. Le moral des troupes est toujours bon, selon l’entraîneur.

«Ce n’est pas le scénario idéal, mais les gars ne sont pas du tout démoralisés. Les buts sont plus durs à aller chercher, mais on sait qu’avec des ajustements, on peut le faire. Quand on va marquer, ça va débouler», a-t-il soutenu.