Diviser pour régner

Régis Labeaume et son entourage rient assurément sous cape depuis quelques jours en observant la division des forces d’opposition qui se dessine.

La meilleure chose qui puisse arriver à Régis Labeaume, lors des élections de novembre, c’est de voir le vote d’opposition se disséminer entre quelques candidats pour mieux permettre à son équipe et lui-même d’être réélus en force.

Déjà que le vote récolté par l’opposition s’avère plutôt faible à Québec – le cinquième des votes en 2009 et le quart en 2013 –, la priorité devrait aller vers l’union des forces et non le contraire.

Au lieu de cela, le chef syndical Jean Gagnon s’est livré samedi à des remar­ques assassines à propos d’Anne Guérette. Bientôt retraité, M. Gagnon, qui dit songer à la mairie, a ridiculisé les premiers candidats qu’a présentés la chef de Démocratie Québec, affir­mant qu’on «ne va pas à la guerre avec des tire-pois».

Il en a rajouté hier matin sur les ondes de BLVD, qualifiant Mme Guérette d’«un peu naïve». Exactement le genre d’attaque personnelle que M. Gagnon reproche à M. Labeau­me. Édifiant.

Étranges priorités

La semaine dernière, l’ancien député adéquiste Jean-François Gosselin affirmait lui aussi qu’il songeait à se présenter pour un nouveau parti. Dans l’intervalle, celui qui l’a approché, le professeur de philosophie Frédéric Têtu, aurait probablement mieux fait de se taire.

Dans un discours teinté de lieux communs, M. Têtu a notamment déclaré à CHOI que ses premières paroles, lors de sa rencontre avec M. Gosselin, concernaient la nécessité de faire disparaître la «limou­sine» du maire, un sujet qu’il qualifie d’important. Il ne faut rien connaître à la politique municipale pour dire une telle sottise.

D’abord, le maire ne roule pas en limousine, mais au-delà de ça, compte tenu de son agenda débordant, je vois bien mal le premier élu de Québec, tout comme celui de Montréal d’ailleurs, qui se conduirait lui-même aux événements et devrait courir les stationnements aux quatre coins de la ville. C’est aussi une question de sécurité, le chauffeur tenant lieu de garde du corps.

De grâce, Québec ce n’est pas Saint-Thomas-Didyme. M. Têtu aurait avantage, s’il veut être pris un tantinet au sérieux, à se concentrer sur de véritables enjeux.

En attendant, il faut par ailleurs se rendre à l’évidence: aucun candidat susceptible d’empêcher le maire Labeaume de dormir ne s’est encore pointé, et on s’enligne pour que trois candidats à la mairie plus connus contribuent à la divi­sion du vote. Mort de rire, vous dites?