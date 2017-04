Guerre d’unités spéciales

Elle a frappé trois fois en cinq occasions avec l’avantage d’un joueur et n’a rien donné aux Islanders en infériorité numérique.

«Les unités spéciales sont importantes. On a perdu le premier match pour cette raison. Mais ce soir (hier), ils ont fait la différence», a indiqué l’entraîneur du Noir et Blanc, Joël Bouchard, heureux de voir une production diversifiée dans la victoire.

Ses hommes ont excellé à faire perdre les pédales à ceux des Islanders. «On joue notre style. On travaille et on veut être difficile à affronter. Il ne faut jamais se poser de questions», a ­justifié Pierre-Luc Dubois.