Jeunesse d’aujourd’hui

C’est indéniable, nous avons un sourire un peu plus grand quand un jeune Québécois contribue au succès de l’Impact. La fierté de voir des joueurs ­formés dans la province ajoute au plaisir du résultat.

Certes, on ne peut se passer des joueurs étrangers pour bâtir un club de MLS, mais quand le personnel technique montréalais donne l’occasion à des jeunes issus de l’Académie de se faire valoir, nous sommes plusieurs à encourager un p’tit peu plus fort le bleu-blanc-noir.

Malgré tout le plaisir que nous avons à les voir jouer, ces jeunes joueurs doivent s’assurer de saisir les opportunités qui s’offrent à eux. Le temps de jeu ne leur sera pas donné, ils devront le mériter. À chaque match, voire chaque jour, ces joueurs doivent montrer qu’ils peuvent contribuer au succès de l’équipe.

Au cours des deux dernières rencontres contre Atlanta et Philadelphie, c’est ce que Ballou Tabla et ­Anthony Jackson-Hamel ont fait.

Stand by me

J’ai eu l’occasion d’entraîner Jackson-Hamel au Centre national tout juste avant qu’il fasse son entrée à l’Académie de l’Impact. Son succès ne m’étonne pas, mais je crois tout de même qu’il devra rester patient.

Ses trois buts marqués en deux matchs sont une réalisation colossale, mais je ne crois pas qu’il accroche une place de titulaire dès le prochain match. Matteo Mancosu est encore le titulaire en pointe et l’entrée en cours de match de cet attaquant de la ville de Québec permet à Mauro Biello de garder un as dans sa manche.

Bref, il devra continuer à convaincre sur la durée et garder cette confiance qu’il a emmagasinée.

Dans leur sillon, j’espère que Jackson-Hamel et Ballou Tabla – qui joue aussi très bien depuis le début de l’année – entraîneront les autres jeunes du club. Les David Choinière, Louis Béland-Goyette et Maxime Crépeau peuvent contribuer à l’effort. À eux d’embrasser les rares moments que l’entraîneur leur offrira.

It’s not always sunny in Philadelphia

Samedi dernier à Philadelphie, l’Union et l’Impact nous ont offert un match fort divertissant. Toutefois, pour les amateurs que je pourrais qualifier de plus «traditionnels», je peux vous dire que le spectacle n’était pas des plus plaisants.

Parfois, on dirait que chaque équipe se relance avant un match, un peu comme on bluffe aux cartes : combien de buts peux-tu marquer? Pas grave, j’en marquerai un de plus que toi.

Bref, c’est une chose de marquer des buts, c’en est une autre de commettre des erreurs grossières en défense comme ç’a été le cas en Pennsylvanie.

Le but de Nacho Piatti résume à lui seul mon propos. Oui, l’Argentin est un excellent dribleur et il a su, sur l’action, se défaire de deux défenseurs. Mais il a tout de même été en mesure de parcourir une bonne partie du terrain et de frapper sans qu’un adversaire se dresse devant lui. C’est comme si les joueurs de l’Union avaient oublié qui menait le ballon.

S’ils ont un tant soit peu regardé les matchs de l’Impact depuis trois ans, ils auraient dû savoir et reconnaître rapidement qu’on ne laisse pas Piatti manœuvrer à sa guise.

Un peu plus et les défenseurs de Philadelphie lui envoyaient un faire-part pour marquer.

Jamais deux sans toi

L’Impact n’est pas non plus sans reproche du point de vue défensif. Au deuxième but de l’Union, l’équipe a oublié les principes de base du soccer.

L’ensemble du onze montréalais a été hypnotisé par le ballon et la première passe effectuée par l’adversaire. À être happés par le moment présent, les hommes de Biello ont oublié de suivre la deuxième et troisième course des joueurs de l’Union.

Puisque personne n’a suivi C.J. Sapong dans la surface, il a pu marquer sans être embêté.

Qu’à cela ne tienne, c’est tout de même un point grappillé sur la route. Maintenant, il faut s’assurer d’accrocher un maximum de points au Stade Saputo si l’Impact veut être des séries éliminatoires.