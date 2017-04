La présidentielle française en cinq leçons

Et voilà que le rideau est tombé dimanche. Emmanuel Macron et Marine Le Pen s’affronteront au deuxième tour et, au final, un seul des deux accédera à la présidence le 7 mai prochain.

Cinq leçons sont à tirer.

La première, c’est la cartographie du vote. L’économiste Jacques Sapir a comparé hier sur son blogue la carte des résultats et celle, produite par le sociologue et anthropologue Emmanuel Todd, de l’emploi industriel par région en 1958. Le rapport entre les deux ? Depuis 1958, les régions présentant un important développement industriel ont été frappées de plein fouet par la désindustrialisation causée tant par le libre-échange que par la monnaie européenne. Or, on voit clairement sur la carte que ce sont ces régions qui sont les plus marquées par le vote en faveur du Front national. D’autres régions, touchées par la crise agricole, ont aussi accordé un appui important à sa candidate.

La seconde, c’est que, pour un parti au pouvoir, recueillir moins de 7 pourcent des suffrages et se retrouver en cinquième position n’est pas qu’un désaveu, c’est la fin annoncée (encore qu’en politique tout peut arriver...) du Parti « socialiste ». Les élites de ce parti ont de toute manière prévu le coup et ont entouré le candidat Emmanuel Macron, proposant le parfait enrobage de nouveauté pour leur permettre de poursuivre les mêmes politiques, rejetées avec virulence par les Français, et laissant à Benoit Hamon, qui contestait pourtant ces mêmes politiques, le fardeau de la marque PS.

La troisième, c’est que la droite n’est pas non plus présente au second tour. Les scandales de François Fillon y sont pour beaucoup, mais il arrive aussi que les facteurs conjoncturels ne fassent que renforcer une donne structurelle, celle du rejet des partis traditionnels (et peut-être même des moins traditionnels, Marine Le Pen jugeant elle-même bon de se détacher de son parti). C’est la première fois depuis la création de la Vème République que la gauche et la droite sont toutes les deux absentes du second tour. Et ça, venant du pays qui a créé ce clivage, c’est tout un coup de balai. Cela ne signifie pas qu’il ne reviendra jamais -les législatives qui s’en viennent- mais néanmoins que cette polarisation commence peut-être à perdre de sa poigne. Comment peut-il, par ailleurs, en être autrement alors que l’indépendance de la France a été confisquée ? Comment des étiquettes héritées de la Révolution française peuvent-elles occulter que le clivage oppose une France qui veut rester la France à une autre qui se croit plus heureuse comme protectorat des puissances économiques ?

La quatrième, c’est le résultat impressionnant de Jean-Luc Mélenchon. Ce dernier avait assurément l’air déçu de ne pas être présent au second tour. Sa progression a toutefois été fulgurante par rapport à 2012, et Mélenchon a clairement écrasé le PS comme porte-ballon du socialisme en France. Et lui, à la différence du PS, est fidèle à sa pensée. Sur Facebook, Aurélien Bernier, un auteur démondialiste que j’aime bien, écrivait ce commentaire qui devrait consoler les partisans de La France Insoumise : « La gauche radicale à ce niveau d'une présidentielle, ce n'était pas arrivé depuis Jacques Duclos en 1969. Presque 50 ans. Toutes élections confondues, le dernier score approchant est celui des européennes de 1979. Presque quarante ans. Alors oui, Macron et Le Pen nous gâchent un peu ce plaisir. Mais nous pourrions aussi arrêter de faire la gueule. » Plusieurs ont crié au scandale en entendant Mélenchon refuser de prendre position par rapport au deuxième tour. Or, il avait parfaitement raison d’affirmer qu’il ne détient aucun mandat de ses électeurs de donner une consigne de vote pour un autre candidat. Les électeurs ne sont, de toute manière, pas des moutons. Je n’ai rien contre le fait qu’un candidat exclut prenne position pour la suite des choses, mais de lui reprocher de ne pas le faire dénote d’un manque flagrant de respect envers l’intelligence de ses électeurs.

La cinquième, c’est le résultat intéressant de Nicolas Dupont-Aignan, pour qui j’avais exprimé samedi dernier ma préférence (à titre personnel, n’étant pas électeur français) sur ce blogue. Frisant les 5 pourcent, Dupont-Aignan a fait mentir les sondages qui ne lui donnaient que 3 pourcent, et enregistre une hausse non-négligeable par rapport à 2012, alors qu’il n’avait même pas dépassé 2 pourcent. Il est certes dommage que NDA n’ait pas dépassé formellement le 5 pourcent garantissant un certain remboursement des dépenses électorales. Mais NDA sera désormais un personnage incontournable de la politique, s’il joue bien ses cartes. Les élections législatives seront un test important pour son parti, Debout la France. Dupont-Aignan annoncera par ailleurs cette semaine sa position quant au second tour. Pour être cohérent avec lui-même, NDA devrait réaffirmer son habituelle ligne « ni système, ni extrêmes ».

Un nouveau souverainisme pourrait émerger. Or, le souverainisme n’est pas un repli sur soi. Il faut éviter de confondre le continent européen et l'Union européenne. On abolirait demain matin cette mal-nommée « Union européenne » que de nouveaux liens entre les nations se construiraient inévitablement. C'est un élément fondamental de la souveraineté que de signer des traités tant que le contrôle démocratique sur leur contenu persiste. Les pays de l'Europe auront toujours des rapports entre eux, quoiqu'il advienne. Le rêve du général de Gaulle était cependant une Europe des patries et des projets, pas ce mastodonte dirigé par une clique bureaucratique écrasant dans tant de domaines les choix des nations.