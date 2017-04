L’Ancienne-Lorette excédée par les hélicoptères

Tanné de se faire «rouler dans la farine» par l’entreprise Capitale Hélicoptère, le maire de L’Ancienne-Lorette a provoqué une rencontre au sommet avec ses dirigeants après avoir reçu des centaines de plaintes de citoyens exaspérés dubruit causé par les appareils qui passent au-dessus de leur quartier.

La rencontre prévue le 8 mai réunira également des dirigeants de l’aéroport, de Nav Canada, chargé du contrôle du trafic aérien. Le maire Loranger veut aussi convaincre Transport Canada d’y assister. Selon Émile Loranger, cette rencontre sera «déterminante». «J’ai pas l’intention que ça se passe en douceur, puisque la douceur n’a rien donné depuis deux ans, il est temps qu’on passe à autre chose», a-t-il laissé entendre, en marge de la présentation du rapport financier positif de sa ville, pour l’année 2016.

Changement de tracé

Le maire insistera notamment pour faire changer le tracé des hélicoptères, qui importunent certains résidents. «Nous voulons qu’ils rallongent le circuit, pour passer au-dessus de la zone industrielle, qu’ils longent la route de l’aéroport à côté du Collège Champigny pour aller atterrir», a-t-il expliqué. «Mais ces changements, c’est deux ou trois minutes de plus, c’est du gaz et du temps pour eux», a-t-il poursuivi.

Même si le budget de L’Ancienne-Lorette affiche un excédent de plus de 121 000 $ pour l’année 2016, l’épineux dossier de l’agglomération coûte très cher à la Ville. En 2016, plus de 1,7 million de dollars ont été alloués aux honoraires d’avocats, qui tenteront en janvier prochain de régler la légendaire chicane qu’entretient la Ville avec Québec. «Nous avons près de quatre millions d’investissements là-dedans, c’est sûr que ça paraît sur un budget, mais on va le gagner le procès.»

Presbytère rénové

Après avoir reçu une lettre du ministère de la Culture lui demandant de ne pas démolir le presbytère de la municipalité, M. Loranger a finalement décidé de le rénover. «C’était une tactique, si je m’étais déclaré pour [garder le presbytère], je ne suis pas certain que ça aurait eu autant d’impact, et là, je me suis déclaré contre, et il y a eu beaucoup de réactions», a-t-il dit pour expliqué son changement de cap dans le dossier.