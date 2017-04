La tendance du pull en coton molleton est loin de s’essouffler. Les marques les plus pointues et les plus en vogue brouillent les cartes et s’amusent à déconstruire à grands coups de créativité la nature athlétique du vêtement. Après le sweat-shirt, c’est au tour du sweat kangourou de recevoir son lot d’expérimentations. Le chandail à capuche vient désormais s’ajouter aux basics de la garde-robe, car il est loin d’être réservé aux activités physiques! Ils s’agencent à des pantalons de laine, un capri et même un costume de coton.

Le chandail à capuche est un courant à la portée de toutes les bourses.

Nos créateurs transforment le sweat, il devient une tunique chez La Montréalaise Atelier, une pièce arc-en-ciel chez WRKDEPT ou encore un t-shirt à double manches chez DUYOORRR.

Le look survêtement passe en mode pastel.

Ces modèles ludiques plairont à ceux qui n'aiment pas les capuches.

Les modèles courts s'agencent bien aux pantalons taille haute.