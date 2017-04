Le MTQ dit ne pas vouloir freiner Téo Taxi à Québec

Le gouvernement se défend de vouloir freiner l’expansion de Téo Taxi à Québec.

«On n’est pas en train de freiner, on est en train de trouver des solutions pour qu’il puisse s’implanter progressivement», a fait valoir le ministre des Transports, Laurent Lessard, en marge d’une annonce sur le transport aérien régional.

Le Soleil écrivait mardi que le ministère des Transports n’était pas prêt à étendre à Québec le projet pilote qui permet à Téo Taxi d’opérer à Montréal.

110 permis

Dans le cadre de ce projet lancé pour moderniser l’industrie du taxi, Téo Taxi s’était vu accorder le privilège de louer des permis de taxi, au lieu de les acheter comme c’est normalement le cas. En retour, Téo Taxi devait miser sur des autos électriques, mais l’entreprise ne pouvait louer plus de 110 permis. Le MTQ refuse de lui permettre d’en louer davantage que ce qui avait été accordé.

Le ministre a indiqué que le gouvernement essaie de rendre le projet pilote permanent. Cela pourrait se faire dans une formule qui convient à la réalité de Québec.

«C’est sa décision d’affaires à lui. Comme il demande au Ministère d’augmenter le nombre de véhicules, et pas seulement le nombre de territoires, j’ai une décision à prendre. C’est ce qu’on est en train d’analyser. J’ai reçu sa demande en début d’année. On est favorable au développement et au déploiement.»