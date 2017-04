Le Tricolore pourrait nous coûter plus cher

Depuis samedi soir, tous les amateurs de hockey québécois se sentent trahis. Avec raison! Après avoir failli lamentablement la saison dernière, les Canadiens ont rebondi et terminé la saison en tête de la division Atlantique. Quatrièmes de leur division, mais avec un seul point de moins au classement, les Rangers les ont éliminés en six parties en première ronde.

Pour l’économie encore plus que pour les amateurs, c’est une vraie hécatombe. Le premier choc passé, nous, on va s’en remettre. On va s’adonner à d’autres loisirs et, en septembre prochain, on recommencera à rêver. Aux premières victoires des Canadiens, on criera que «ça sent la coupe!», ayant déjà oublié qu’on l’attend depuis un quart de siècle.

Ceux qui vivent du hockey ou comptent sur la manne qu’il apporte ne sont pas près d’oublier. Durant toute la saison, les restaurants, les hôtels, les vendeurs de bière, d’ailes de poulet et de nachos, les postes à essence, les dépanneurs et combien d’autres encore font de bonnes affaires. Quand arrivent­­ les éliminatoires, c’est de l’or en barre. Les séries créent un vent de folie qui entraîne toute l’économie et les retombées sont incalculables.

UN REVENU VITAL POUR LA TÉLÉ

Pour la télévision canadienne, les éliminatoires sont devenues vitales. La saison dernière fut une année noire par excel­lence: aucune équipe canadienne dans les séries. Cette année, c’est mieux. Six clubs canadiens sont parvenus aux éliminatoires, mais seuls Edmonton et Ottawa ont survécu à la première ronde.

En 2014, la Ligue nationale a vendu à Rogers tous les droits du hockey pour le Canada jusqu’à la saison 2025-2026. Facture: 5,2 milliards $, dont 1,5 milliard $ assumés par Québecor Média pour les droits francophones. À peu près 120 millions $ par saison.

Comme Bell Média, déjà actionnaire du Canadien, avait la possibilité de racheter les droits des 60 matchs locaux du Tricolore, RDS, sa filiale, les a acquis pour 68 millions $ par saison, réduisant d’autant l’investissement de Québecor Média. Pour 52 millions $ par saison, TVA Sports a obtenu les droits de 22 matchs du Canadien, plus les droits des éliminatoires, du match des étoiles, de la Classique héritage et tout le reste.

UN BOND SPECTACULAIRE

Il n’en reste pas moins que les droits du hockey en français sont passés d’un seul coup de 31 millions $ (ce que Bell payait auparavant) à 120 millions $ par année. Une augmentation vertigineuse qui porte à plus d’un million les droits de diffusion de chacun des matchs du Tricolore. Le risque couru par Québecor est énorme puisque si le Canadien ne participe pas aux éliminatoires ou est rapidement éliminé, les auditoires de TVA Sports se réduisent comme peau de chagrin et les revenus en souffrent d’autant.

Moins les Canadiens gagnent de séries éliminatoires, plus les amateurs risquent de voir à terme augmenter leur tarif d’abonnement aux chaînes sportives. Ça semble illogique de payer plus cher pour moins de joutes du club qu’on aime, mais c’est l’implacable loi de l’économie télévisuelle.

Comme les bons billets au Centre Bell coûtent un bras et sont hors de portée de la plupart des amateurs, il ne faudrait pas que notre sport national finisse par être inabor­dable à la télévision aussi.

TÉLÉPENSÉE DU JOUR

En vérité, je vous le dis, il est plus aisé pour un chameau d’entrer par le trou d’une aiguille, que pour la Sainte-Flanel­le de gagner la coupe Stanley!