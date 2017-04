Les fausses «fausses nouvelles»

«Fake news», «faits alternatifs», «fausses nouvelles» - l’époque est dure pour les faits, les faits simples, clairs et précis.

Une illustration parmi d’autres : revenons sur cette idée d’une «DPJ (Direction de la protection de la jeunesse) musulmane» et de la participation de Gabriel Nadeau-Dubois, candidat dans Gouin pour Québec solidaire, à un souper-bénéfice où la présidente de l’organisme communautaire musulman Défi-lles et des ailes vantait cette même idée comme étant un «rêve réaliste».

Cette histoire rapportée ici par ma collègue Lise Ravary a fait bien des vagues.

Quoique je ne partage pas son analyse dans son entièreté – pour ma propre analyse sous un tout autre angle, vous pouvez la lire ici -, le billet de blogue de Mme Ravary avait le mérite de rapporter la nouvelle ahurissante de l’idée d’une DPJ confessionnelle telle que défendue par la présidente de Défi-lles et des ailes. Toutes confessions confondues, une très, très mauvaise idée.

Or, comme le rapportait ici Mme Ravary, en ondes la semaine dernière à l’émission Médium Large, la chroniqueuse Judith Lussier dans un segment sur le «dépistage» de fausses nouvelles niait l’existence même de l’idée d’une «DPJ musulmane» en ces termes non équivoques : «En fait, il n’y a personne qui a le projet de créer une DPJ pour les musulmans.»

Le problème est que cette déclaration bien précise de la présidente de Défi-lles et des ailes était pourtant déjà disponible sur Youtube. Vous pouvez la visionner ici.

On y voit et entend clairement la présidente, Mme Soraya Zaïdi, parler de son «rêve réaliste» d’une «DPJ pour la communauté musulmane». Tout comme on entend les personnes présentes dans la salle l’applaudir lorsqu’elle le dit.

Or, une telle DPJ – qui n’existera de toute manière jamais -, insisterait surtout, comme je l’écrivais ici, sur l’«encadrement» des filles musulmanes – à son tour, une énième illustration du sexisme systémique inhérent à toutes les religions dites organisées.

En d’autres termes, Mme Lussier semble verser elle-même dans la «fausse nouvelle» lorsqu’elle dénonce la présumée «fausse nouvelle» rapportée par Mme Ravary, laquelle, au contraire, est basée sur des faits.

La conséquence malheureuse étant que sur ce point précis, les auditeurs de l’émission Médium Large ont été mal informés, pour ne pas dire, désinformés. Osons espérer que le tir a été rectifié en ondes depuis ou qu'il le sera très bientôt.

En tout respect, je ne partage cependant pas la partie de l'analyse de ma collègue Lise Ravary qui, tout en dénonçant avec raison la fausse fausse nouvelle de Mme Lussier, en parle aussi en termes de «naïveté de la gauche». Les propos de Mme Lussier ne représentent qu'elle-même.

Cela étant dit, la première nouvelle rapportée par Mme Ravary sur l’idée d’une «DPJ pour la communauté musulmane» défendue par la présidente de Défi-lles et des ailes était bien véridique. C’est un fait. Point.

Pour les sceptiques, encore une fois, la vidéo est disponible ici.

Une fois qu'on l'a vue, on peut bien analyser cette déclaration sous des angles différents ou contradictoires, mais en nier l’existence même est de la «fausse nouvelle» de premier ordre.