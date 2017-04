Les femmes à la radio, souvent un «turn off» pour Gilles Parent

En précisant «ne pas être sexiste», l’animateur au FM93, Gilles Parent, a déclaré dans son émission mardi que, la majorité du temps, les femmes en affaires publiques à la radio le «turn off».

«Le problème, c’est que la plupart du temps, dans les affaires publiques, quand j’écoute des filles, pour moi, c’est un turn off presque partout, alors je me dis : “Christie! J’ai-tu besoin d’avoir une fille juste pour une fille? Une opinion de fille?” Je ne sais pas. Je ne peux pas l’expliquer. Ça n’a rien à voir avec du sexisme. Vous pouvez me lancer des tomates», a-t-il indiqué.

L’animateur du retour de Gilles Parent dit avoir peine à trouver des animatrices «marquantes» qui évoluent au premier plan.

«J’écoute Myriam Ségal, que je trouve fantastique la fin de semaine, mais ce n’est pas drôle, j’ai l’impression qu’il y a à peu près 5-6 noms qui peuvent être intéressants dans l’histoire de la radio qui ont marqué au plan féminin, en première ligne, alors qu’à la télé, il y en a de plus en plus et dans les journaux de plus en plus. [...] Ça fait 38 ans que je fais ça et je n’en ai pas vu beaucoup qui ont été au premier plan animatrice, qui ont leadé une émission. Au bout de 35-40 ans, je ne pense pas que ce soit juste de la malchance et que ça n’a pas tourné du bon bord», croit-il.

L’animateur dit avoir questionné des femmes à ce sujet et dit avoir constaté qu’elles n’aiment pas «brasser» et ne veulent pas «se mettre dans le trouble».

«À la radio, souvent il y a des femmes, par définition, qui disent elles-mêmes, j’ai eu des femmes moi-même que je considère qui auraient pu être ma suite éventuellement le jour où je travaillerai moins à la radio, qui me disent: “Ahhh, je ne veux pas me mettre dans le trouble. Je n’aime pas ça me faire haïr ou brasser. Je n’aime pas ça haïr le monde. Je n’aime pas ça critiquer le monde.” finalement, elles veulent être fines. Ce n’est pas juste planter le monde. C’est avoir une opinion et la tenir et ce n’est pas toutes les filles qui veulent ça. Je ne dis pas qu’elles ne peuvent pas faire ça, faites attention», affirme-t-il.

L’animateur dit que la question féminine à la radio est «la plus grande interrogation qu’il aura eu dans toute ma carrière».

«Est-ce qu’on leur donne la chance? Oui. Je pense qu’il y a bien des filles qui ont eu cette chance-là et qui n’ont pas toujours démontré ça. Elles ne veulent pas déplaire et ce n’est pas tout le temps leur tasse de thé. C’est réussir à avoir des femmes de premier plan, qui ont animé des shows de radio et qui ont été impressionnantes dans les cotes d’écoute. Il y en a... mais où? Il y en a des filles dans les radios parlées en ce moment. Est-ce que ce sont des filles incontournables quand vous écoutez ça?», s’est-il demandé.