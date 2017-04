Les Sags s’écroulent en troisième période

SAGUENAY | Les Saguenéens de Chicoutimi se sont écroulés en troisième période, mardi soir au Centre Georges-Vézina, s’inclinant par la marque de 5-0 face aux Sea Dogs de Saint John qui ont pris les devants 2-1 dans la série.

Les Sags ont eu un relâchement lors du troisième vingt, ce qui a permis aux visiteurs de se sauver avec la victoire. «Je pense qu’on a eu un relâchement après leur deuxième but», a commenté le capitaine des Sags, Nicolas Roy après la rencontre. «Il faut leur donner crédit, il faudra trouver un moyen d’amener plus de lancers au filet», a-t-il poursuit.

Dans le vestiaire des Saguenéens, les joueurs sont loin d’être en mode panique. «On ne peut pas se permettre de manquer des buts vides comme on l’a fait ce soir (...) Il n’y a aucune personne dans le vestiaire présentement qui est découragé. On recommence et on repart à zéro demain [aujourd’hui]», a confié le pilote des Sags, Yanick Jean.

Les Sags opportunistes

Malgré qu’ils aient mené 9-6 dans la colonne des tirs après une période, les Sags sont tout de même retournés au vestiaire avec retard d’un but.

Alors qu’il n’y avait que 3 :30 d’écoulées au match, Bokondji Imama a calmé les 4417 spectateurs présents au match en ouvrant la marque à l’aide d’un tir parfait qui a eu raison de Julio Billia.

Lors du deuxième vingt, les Sags se sont faits menaçants ayant plusieurs chances d’enfiler l’aiguille notamment en fin de période, mais Callum Booth, qui a obtenu la première étoile de la rencontre, fermait la porte à toutes les reprises. Après 40 minutes, les hommes de Danny Flynn avaient toujours les devants 1-0.

Une troisième à oublier

Les Sea Dogs ont pris les commandes lors du troisième vingt enfilant quatre buts sans réplique afin de se sauver avec la victoire. Bokondji Imama avec son deuxième de la rencontre, Joe Veleno, Samuel Dove-McFalls et Mathieu Joseph ont tous les quatre réussi à déjouer Billia, qui a terminé la rencontre avec 24 arrêts.

La troupe de Yanick Jean tentera de créer l’égalité dans cette série ce soir au Centre Georges-Vézina à compter de 19 h 30.