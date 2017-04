L’insupportable sentiment de se faire f...

On vit maintenant, nous dit-on, une montée du «populisme».

L’élection en France, où les partis traditionnels en ont mangé toute une, le phénomène Trump, le Brexit, la percée des partis xénophobes en Europe, tout cela est mis dans le même sac.

Il y a évidemment mille et une nuan­ces à faire d’un pays à l’autre, mais il est vrai qu’un sentiment de ras-le-bol se répand.

Qu’est-ce qu’il y a de commun à tous ces mouvements?

Frustrés

Partout, le populisme fait une distinction entre «l’élite» et le «monde ordinaire».

Partout, les mouvements populistes carburent plus à l’émotion qu’à la raison et aux faits.

Partout, les «experts», les grands médias, les institutions comme les parlements ou les vieux partis sont vus avec méfian­ce.

Ils seraient des instruments que «l’élite» utilise pour endor­mir le peuple et conserver son pouvoir.

Vous savez quoi? Ce n’est ni entièrement vrai ni entiè­rement faux.

Il est vrai que, pendant que vous vous abrutissez devant Célibataires et nus ou les déboires du Canadien, «l’élite» empoche ses millions et veut que vous ne posiez pas de questions déran­geantes.

Il n’est pas vrai, cependant, que les médias se font ordonner par le fameux 1 % quoi dire et comment le dire.

Regardez d’ailleurs la diver­sité des opinions dans le journal que vous lisez en ce moment.

Je sais que vous ne me croirez pas, mais la politique est globalement moins corrompue qu’il y a 50 ou 100 ans.

Je peux cependant comprendre, je pense, cette frustration­­.

Au fond, beaucoup de gens se disent: «J’ai fait ce qu’on m’a dit que je devais faire, j’ai joué la game comme on m’a dit que je devais la jouer.

«J’ai étudié, j’ai travaillé, j’ai voté, j’ai payé mes impôts, j’ai accepté toujours plus d’immigrants sans rouspéter, j’ai cru aux promesses de la techno­logie, j’ai respecté les piliers du système.

«On m’a fait croire qu’en faisant cela, j’aurais de la sécu­rité, de la prospérité, une retraite paisible et un meilleur avenir pour mes enfants.

«Aujourd’hui, je vis la préca­rité, l’endettement, les compressions. Je tourne en rond.

«Une machine pourrait me remplacer et il est trop tard pour que je me réoriente.

«Ma retraite sera maigre. Mes enfants ont un avenir très incertain.

«Des étrangers transforment ma société en quelque chose que je ne reconnais plus, ne me demandent pas la permission et me disent de me taire.

«Tout cela n’était pas dans le contrat de base. Ceux d’en haut m’ont menti.

«Pendant ce temps, ceux-là s’enrichissent encore, en veulent­­ toujours plus, vivent bien à l’abri dans leurs palaces douillets et transmettront leur riches­se à leurs enfants, qui ne sont pas meilleurs que les miens.»

Durable

Dans tout cela, il y a de l’exagération, mais aussi beaucoup de vrai.

Pour éliminer ce malaise, il faudrait éliminer ses causes. Or, ses causes, on peut les réduire, mais pas les faire disparaître.