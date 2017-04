L’offre de Derek Jeter et Jeb Bush pour les Marlins aurait été acceptée

Un groupe mené par l’ancien joueur-étoile des Yankees de New York Derek Jeter et l’ex-gouverneur de la Floride Jeb Bush en serait venu à une entente pour faire l’acquisition des Marlins de Miami.

Plusieurs médias, dont le quotidien «Miami Herald», ont rapporté l’information, mardi.

Le propriétaire actuel de la formation, Jeffrey Loria, aurait accepté une offre de 1,3 milliard $ US, ce qui aurait constitué le plus gros montant à la suite d’un appel d’offres.

Plusieurs détails restent toutefois à finaliser avant la conclusion de la vente. Le baseball majeur doit également approuver le transfert.

Bush a été le gouverneur de la Floride de 1999 à 2007 et a tenté sa chance pour l’investiture républicaine en 2016, devant s’avouer vaincu devant Donald Trump. Il est le fils et le frère des anciens présidents George H. W. Bush et George W. Bush.

Jeter a pour sa part porté les couleurs des «Bombardiers du Bronx» pendant 20 saisons. Il occupe le sixième rang dans l’histoire du baseball majeur au chapitre des coups sûrs, avec 3465. Il a pris sa retraite en 2014.