L'UPAC déclenche une enquête interne au sujet de la fuite de documents confidentiels à la suite des révélations de notre Bureau d'enquête.

«Il n’est pas dans l’intérêt commun que des documents et des contenus d’enquête soient étalés sur la place publique», affirme-t-on dans un communiqué publié quelque 24 heures après la divulgation de notre enquête.

Enquête en cours

Le commissaire à la lutte contre la corruption, Robert Lafrenière, a confirmé que l'enquête criminelle qui vise notamment l'ex-premier ministre Jean Charest et l'ex-argentier du PLQ, Marc Bibeau, était toujours en cours.

«L’enquête Mâchurer se poursuit et elle sera soumise au Directeur des poursuites criminelles et pénales lorsque tous les éléments de preuves seront amassés et analysés, et que l’enquête sera entièrement complétée», a conclu le commissaire.

L’UPAC a précisé qu'elle n’émettra pas de commentaires supplémentaires.

Surveillés jusqu'en 2016

Les réactions sont nombreuses au lendemain de nos révélations sur la surveillance policière de l'ex-premier ministre Jean Charest et l'ex-grand argentier libéral Marc Bibeau par l'UPAC, et ce, jusqu'en 2016.

Cette surveillance a été faite dans le cadre d'une enquête sur les liens entre le financement politique et l'octroi de contrats publics.

En plus de Charest et Bibeau, une trentaine d'autres personnes dont l'ex-ministre Line Beauchamp et l'ex-directrice du financement du PLQ, Violette Trépanier, ont été visées par l'enquête criminelle nommée Mâchurer.