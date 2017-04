Metro sera bientôt à 100 % propriétaire d’Adonis

Déjà propriétaire de 55 % des actions d’Adonis et des marques Phoenicia et Cedar qui lui sont rattachées, Metro va acquérir les 45 % restants auprès de la famille fondatrice de l’épicerie méditerranéenne lancée en 1978 à Montréal.

«Adonis et son distributeur Phoenicia représentent une avenue intéressante de croissance pour son réseau de magasins et aussi pour la différenciation qu’ils apportent au niveau des produits ethniques et de notre connaissance de ce marché-là. Ça nous permet de nous distinguer.»