Nature, bio, éco

Nous sommes de plus en plus informés sur les méfaits de certains ingrédients composant nos produits de soins. De plus en plus de consom­matrices décident ainsi de se tourner vers des marques biologiques ou naturelles pour répondre à leurs besoins. C’est avec les mêmes préoccupations que Jessica Alba a lancé aux États-Unis sa marque de produits naturels, Honest Beauty, et Gwyneth Paltrow, ses produits de beauté, Goop by Juice. Emma Watson emboîte le pas en affirmant dernièrement n’utiliser que des produits écologiques et exempts de toutes matières toxiques. Elle en fait d’ailleurs la promotion sur son compte Instagram.

Les musts d’Emma Watson

Photo courtoisie ♦ Le fard à joues Blush­­ Duo teinte Flamingo­­/Apricot de Beautycounter, qui conçoit des produits de soins et de maquillage exempts de près de 1500 ingrédients chimiques ou douteux. 49 $ www.beautycounter.com Photo courtoisie