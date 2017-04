Nouvelle version du Schéma d’aménagement: le développement planifié sur 20 ans plutôt que sur 30 ans

Dans une nouvelle version du Schéma d’aménagement et de développement (SAD), l’agglomération de Québec a finalement dû planifier son développement sur 20 ans (2016-2036) plutôt que sur 30 ans (2011-2041). Cette exigence du ministère des Affaires municipales change l’horizon temporel du document sans pour autant en remplacer les principales orientations.

C’est ce qui ressort de la présentation, mardi, d’un nouveau projet de SAD qui vient préciser les projections dévoilées il y a un an. Les remarques du gouvernement du Québec et les consultations publiques menées l’an dernier ont donc conduit à affiner le document et à le mettre à jour.

D’autres présentations et consultations publiques auront lieu en mai et en juin. Elles déboucheront dans environ un an sur une troisième version – théoriquement définitive - du SAD qui doit recevoir l’aval du gouvernement avant d’être mis en place.

Alors que l’agglomération tablait sur l’ajout de 61 500 nouveaux ménages sur 30 ans, le nouveau projet évoque plutôt une augmentation de 28 200 ménages sur 20 ans. Pour les loger, on prévoit la construction de 10 150 maisons et duplex ainsi que 18 050 appartements et condos. «À moins qu’elle (l’agglomération) augmente substantiellement l’offre de maisons et de duplex sur son territoire, les jeunes ménages continueront de s’établir en périphérie perpétuant ainsi l’étalement urbain», explique-t-on.

On s’attend par ailleurs à un accroissement annuel de la population de 2850 personnes (sur 20 ans) plutôt que 3900 personnes (sur 30 ans).

Zone agricole

Déjà prévu dans la version initiale du projet, «le choix d’ouvrir le périmètre d’urbanisation en zone agricole dans Bourg-Royal et à Saint-Augustin-de-Desmaures» est toujours préconisé. Il «représente une solution plus intéressante au plan environnemental et économique que l’établissement des 8200 ménages prévus ailleurs dans la grande région de Québec», lit-on. Il donc est toujours prévu de développer 660 hectares, à travers l’agglomération, surtout en périphérie, pour loger les nouveaux ménages.

Une décision de la Commission de protection du territoire agricole (CPTQ) est attendue dans les prochains mois et pourrait changer la donne pour le développement des terrains agricoles, ont admis les hauts fonctionnaires de la municipalité.