Près de 1500 pertes d'emploi chez Great-West

La compagnie d’assurances Great-West a annoncé mardi matin qu’elle éliminerait près de 1500 emplois d’ici deux ans, ce qui représente environ 13 % de tous ses salariés au Canada.



Des postes temporaires seront éliminés, un régime de retraite volontaire sera mis en place et les postes non comblées seront supprimés, selon la filiale de Power Corporation, propriété de la famille Desmarais. «Cette réduction devrait être compensée en partie par la croissance des affaires, ainsi que par l'attrition naturelle en combinaison avec des pratiques d'embauche encadrée.»



L’entreprise soutient que ces pertes d’emplois sont causées par une « transformation » de Great-West Lifeco, qui doit se moderniser. «Il s'agit de décisions difficiles mais nécessaires, que nous ne prenons pas à la légère», a précisé le président et chef de la direction Paul Mahon.



D’autres mesures de réduction de coût sont prévues, comme la consolidation immobilière, les améliorations de processus et la mise à jour de systèmes d'information.



La compagnie s'attend à réaliser des économies annuelles d’environ 200 millions de dollars d'ici la fin du premier trimestre de 2019 à la suite de ces différents changements.



Toutefois, Great-West consacrera 215 millions à cette restructuration. Cette somme correspond aux indemnités de fin d'emploi, aux coûts liés à l'optimisation immobilière aux coûts des systèmes d'information.



Plus de détails suivront...