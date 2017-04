Profession: grande prêtresse du métal

Christine Fortier est une anomalie.

Déjà qu’il est rare que les émissions de radios (universitaires ou pas) perdurent, les projets qui deviennent en plus de véritables références sont des licornes dans le domaine.

En plus de tenir la barre d’une série hebdomadaire depuis deux décennies, l’animatrice et journaliste Christine Fortier s’investit dans un domaine aussi poilu que niché: le metal.

À quelques heures de la diffusion de l’épisode soulignant le 20e anniversaire de son fameux Grimoire du métal, la prêtresse du métal québécois prend le temps de répondre à nos questions.

Au programme: l’évolution du style musical au fil des années, l’apparition du métalleux de La Voix Louis-Paul Gauvreau ainsi qu’un repas avec Satan.

1, La chanson qui a été ton «introduction» au métal?

Ce n'est pas tant une chanson qu'un album qui a marqué mon introduction au métal. Pendant mon adolescence, j'écoutais du hard rock et du glam, mais au début des années 1990, mon copain de l'époque chantait dans un groupe death métal. Il me prêtait ses albums et un jour en écoutant Cursed du groupe Morgoth, ça a cliqué. J'ai compris pourquoi le métal était pour moi.

2, Ce genre est arrivé à quel moment dans ta vie?

Le métal est entré dans ma vie de façon «non officielle» au cégep de Jonquière grâce à un ami qui en écoutait. Les gens de ma génération se rappelleront sans doute du Singapour rock et le Scorpion, deux bars où on jouait du métal. Il y est entré officiellement en 1991, à mon arrivée à Montréal après le cégep. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à aller voir tous les concerts que je pouvais me payer.

3, Qu’est-ce qui t’a tout d’abord attirée dans le metal?

La complexité de la musique, les formules moins répétitives et la communauté métal qui n'a rien en commun avec les préjugés véhiculés par les personnes qui n’aiment pas le style.

4, Des décennies plus tard, comment se portent tes tympans?

Très bien, grâce à mes bouchons que je porte depuis plus de 15 ans à tous les concerts!

5, Es-tu ben chum avec Satan?

J'arrive d'un souper chez lui. Il cuisine super bien!

6, Qu’est-ce qui t’a mené à CISM?

Annie Pelletier, l'animatrice de l'émission Catacombes, m'avait invitée à son émission. Elle voulait arrêter et espérait que quelqu'un d'autre, si possible une femme, reprenne le flambeau. Durant mes études en arts et technologies des médias, j'avais écarté l'idée de faire de la radio, car j'étais trop timide. En participant à son émission, j'ai réalisé qu'il est beaucoup plus facile de parler de quelque chose qui nous passionne. Ça m'a donné le goût de présenter un projet d'émission, ce qui me permettrait de parler encore plus de métal, un sujet que je couvrais déjà pour le journal Voir.

7, L’entrevue la plus mémorable à ce jour à ton émission?

C'est l'entrevue que m'a accordée le batteur Michel Langevin de Voïvod, quelques mois après l'accident de leur autobus de tournée en Allemagne, en 1998. Le chanteur Eric Forrest avait été gravement blessé dans cet accident et Michel était encore très secoué par ce qui était arrivé lors de sa visite. D'un côté, j'étais super impressionnée de recevoir rien de moins qu'un musicien de Voïvod en studio, et de l'autre, j'étais très touchée par l'histoire que Michel racontait.

8, Est-ce qu’il y a une entrevue que tu aimerais oublier?

La première entrevue que j'ai faite lors du tout premier Grimoire du métal, le 21 mai 1997. C'était avec le groupe Quo Vadis et les segments d'entrevues duraient bien trop longtemps!

9, Ta chanson préférée à jouer à ton émission?

Depuis quelques années, je reçois tellement d'albums que je fais rarement jouer la même chanson plus d'une fois. Je ne pense pas avoir de chansons préférées, par contre, je suis une inconditionnelle du grind. Vive Napalm Death!

10, As-tu un péché mignon? Une chanson que tu adores, mais qui te ferait perdre ton «street cred» si tu la jouais à ton émission?

J'ai pour mon dire qu'une bonne chanson, c'est une bonne chanson, peu importe son style. Cela dit, depuis quelque temps, j’ai souvent une chanson en tête, You Are My Sunshine de Johnny Cash.

11, Qu’est-ce qui t’a mené au journalisme et à la critique?

J'ai choisi le métier de journaliste à l'adolescence parce que j'aimais m'informer et écrire. Par contre, il ne me serait jamais venu à l'esprit de couvrir la musique même si j'en écoutais de façon boulimique depuis mon enfance. Ce n'était pas vu comme du «vrai» journalisme. Je n’ai pas travaillé dans les médias tout de suite après mes études, mais quand j’ai commencé à y chercher activement un emploi, je me suis concentrée sur la musique et surtout la scène métal parce qu'on n’en parlait jamais dans les médias alors qu'elle était très vivante.

12, Plusieurs musiciennes dénoncent un certain sexisme qui perdure dans l’industrie musicale. Est-ce que ça s’applique également aux femmes journalistes et critiques?

Je ne pourrais pas l'affirmer avec certitude étant donné que je couvre un style musical qui est lui-même victime de nombreux préjugés. Par contre, je crois qu’il persiste encore auprès des musiciennes métal puisque je vois régulièrement des listes des «hottest metal chicks». J’attends encore la liste des «hottest metal dudes».

13, Ton album de l’année à ce jour?

Loyal To The Nightsky d’Highland, un trio californien de black metal.

14, Le pire disque que tu as critiqué à ce jour est?

Le seul disque lancé par un projet black métal du nom de Cromm Cruaich. Il n’y avait qu’un seul membre dans le groupe, il était venu me porter la cassette à CISM pendant le Grimoire du métal. Le gars était très correct, mais je n’ai rien compris à sa musique.

15, Est-ce que la critique musicale est un «boys club» au Québec? Si oui, que faire pour que ça change?

Je crois que oui. Des fois j’ai l’impression que mon opinion compte moins parce que je suis une femme.

16, Comment la scène heavy metal locale a évolué au Québec au fil des 20 dernières années?

Elle s'est démarquée sur la scène internationale grâce à des groupes originaux et très habiles sur le plan technique. Le public métal québécois se démarque aussi dans le sens où les groupes étrangers sont toujours heureux de venir jouer ici.

17, Un artiste metal se distingue actuellement à La Voix. Qu’en penses-tu?

Je trouve ça super pour Louis-Paul Gauvreau. Sa présence à l'émission ne m'a pas convaincu de regarder La Voix, mais je me tiens au courant de son cheminement et je vais voir certaines vidéos de ses prestations. Je trouve ça toujours divertissant de regarder la réaction des gens qui ne sont pas familiers avec le style.

18, Un cliché concernant le metal qui doit mourir en 2017?

Que les métalleux sont violents.

19, Es-tu plus Lemmy ou Ozzy?

Ozzy! J'ai tellement ri en lisant sa biographie I Am Ozzy. Désolée Lemmy.

20, Qu’est-ce qui s’en vient pour les 20 prochaines années de ton émission?

Des tonnes de nouveautés et d'entrevues avec des groupes locaux.