Quand la neige neigeait

C’était hier. Ou un peu avant. La neige n’avait de cesse de neiger. Un lecteur, B. Martineau, s’étonnait de lire la phrase suivante sur son écran de télévision: «Jusqu’à 70 cm de neige reçus»: «N’aurait-il pas fallu lire: jusqu’à 70 cm de neige reçue? Nous avons reçu quoi? De la neige. Non?» De la neige, oui, en quantité absurde­­. Mais ici, ce sont «70 cm» (masculin pluriel) de neige qui ont été reçus, qui ont (et non a) envahi notre quotidien. On dirait aussi: des milliers de mètres cubes d’eau ont inondé le village (et non a inondé le village).