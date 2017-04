Depuis ma prise de retraite il y a un an, j’ai perdu la moitié de mes cheveux, et ceux qui restent sont devenus comme des fils. J’ai essayé les suppléments de vitamines et ça n’a donné aucun résultat. Que dois-je faire?

Anonyme

Le seul conseil que je puis vous donner est de consulter au plus vite votre médecin de famille. Et de grâce, n’attendez pas qu’il ne vous reste plus un poil sur la tête avant de le faire.