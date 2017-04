Remorquage: la Ville de Québec transmet un dossier à l’UPAC

En 2016, la direction des approvisionnements de la Ville de Québec a «déjoué un système» au moyen duquel un groupe tentait de «prendre le contrôle» du marché du remorquage dans la municipalité. Le dossier a été transmis à l’UPAC (Unité permanente anticorruption), a révélé Régis Labeaume.

C’est ce que le maire de Québec a rapporté aux médias mardi après-midi, à la fin d’un point de presse. L’histoire, qui daterait de l’année dernière, n’avait pas été ébruitée jusqu’à maintenant. «Des individus ont tenté de prendre le contrôle du remorquage à Québec, a fait savoir M. Labeaume. Ils avaient trois entités qui devaient tenter de mettre la main sur les contrats à Québec.»

En temps normal, il y a neuf entreprises qui font du remorquage à Québec. Lors d’une tempête de neige – période au cours de laquelle le besoin de remorquage de voitures mal stationnées se fait le plus sentir –, le travail est généralement divisé entre ces différentes entreprises à la suite d’appels d’offres. Le besoin est tel que le marché permet à tout le monde, y compris les plus petits acteurs de cette industrie, de travailler, a expliqué le maire.

«Ce qu’ils ont tenté de faire l’an passé, c’est de faire un appel d’offres pour prendre les rangs 1, 2 et 3, probablement [pour] blanchir de l’argent, acheter le plus possible de remorqueurs et casser la compétition», a résumé Régis Labeaume.

Comme le dossier est délicat et qu’il a été transmis à l’UPAC, le maire n’a pas voulu aller plus loin ni révéler les noms des individus ou des groupes impliqués. Il n’a pas non plus voulu dire si des appels d’offres ont été annulés ou repris au cours des derniers mois dans le dossier du remorquage.