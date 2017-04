Rien de rassurant

L’impression qui se dégage du bilan de saison de Marc Bergevin est la même que l’on ressent depuis des années. Le Canadien est emprisonné dans un cul-de-sac et on ne voit pas comment il va s’en sortir.

L’espoir serait peut-être plus grand si Alex Galchenyuk et Nathan Beaulieu jouaient comme des joueurs établis. Mais ils y mettent du temps.

À leur arrivée à Montréal, on avait de bonnes raisons de croire que le ­Tricolore était finalement engagé dans la bonne direction.

Plus clair que pour Subban

Par contre, il n’a pas l’intention de faire sauter la baraque non plus.

Il est clair sur un autre point. Il n’échangera pas Carey Price dans le but de mettre le grappin sur le gros joueur de centre qui manque au ­Tricolore depuis si longtemps.

Ça a le mérite d’être plus limpide que les propos qu’il avait tenus au sujet de P.K. Subban après la non-qualification aux séries de son équipe l’an dernier.

À la différence qu’il est de nouveau considéré comme un ailier et non plus comme un joueur de centre, comme le directeur général du Canadien l’avait identifié à pareille date, l’an dernier.