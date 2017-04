[SONDAGE] Le Canadien doit-il échanger Carey Price?

L'élimination du Canadien amène inévitablement son lot de questionnements.

Parmi les «Signer Radulov à long terme?» et les «Que faire pour relancer Galchenyuk et Beaulieu?», une possibilité effrayante pour certains et enthousiasmante pour d'autres a commencé à faire son chemin.

Le journaliste du magazine The Hockey News Ken Campbell a en effet tweeté à ses abonnés que Jim Nill, le directeur général des Stars de Dallas, devrait donner un coup de fil à Marc Bergevin pour s'enquérir de la disponibilité de Price, un Tweet qui a eu l'effet d'une bombe.

Si Marc Bergevin a été limpide en conférence de presse sur ses intentions de conserver son gardien vedette au sein de la formation, il n'en demeure pas moins que l'idée de l'impliquer dans une transaction avant que son contrat ne vienne à échéance à l'issue de la saison 2017-18 ne cesse de germer dans la tête de certains partisans.

Price, quant à lui, a tenu à se faire rassurant: il veut rester ici et remporter un championnat.

Selon vous, que devrait faire Marc Bergevin?