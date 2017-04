Le Théâtre des Aînés de Charlesbourg présentera les 11, 12, 13 mai à 20 h et le 14 mai à 14 h, à la salle Pierre-Garon sise au 748 Louis-XIV, à Québec, la comédie Traitement de canal, de Marie-Thérèse Quinton.

Les employés d’une station de télévision spécialisée dans l’utilisation du «direct» se voient obligés de remplacer les animateurs et les acteurs du Canal 53. Voyez comment de simples employés allant de la directrice au gars à tout faire d’une station de télévision peuvent se débrouiller en faisant des émissions et même un téléroman, en direct.

Réservations: 418 623-0800 ou jacqueshardy21@gmail.com. www.theatredesaines.com.

Un succès

Photo courtoisie

Le septième Challenge hivernal Adaptavie, tenu entre le 21 janvier et le 9 avril derniers, a réuni près de 1000 adeptes du sport adapté qui ont participé aux différentes activités lors de l’évènement qui présente douze disciplines (hockey sur luge, curling en fauteuil roulant, ski de fond et raquette adaptée) s’adressant à tout type de déficiences. Le tournoi de hockey sur luge a retenu l’attention avec une centaine de participants à lui seul. Sur la photo, à l’arrière, de gauche à droite: Maxime Gagnon, directeur du Défi sportif AlterGo; Luc Désilets, membre du C.A. d’Adaptavie; Mariève Blais, coordonnatrice Hockey Québec; l’honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, et Mario Légaré, directeur général d’Adaptavie. À l’avant, de gauche à droite: Antoine Lehoux et Aurélien Bucquet, joueurs de hockey sur luge.

Il était une fois, à Lévis

Photo courtoisie

La quatrième soirée-bénéfice du Centre de pédiatrie sociale de Lévis, présenté le 12 avril dernier au Centre de congrès et d’expositions de Lévis sous la présidence d’honneur de Claude Caron, président et directeur de l’amélioration continue de Jambette inc., a permis d’amasser près de 72 000 $. Ces sommes serviront à développer de nouveaux services et à embaucher de nouvelles ressources associées au déménagement du centre. Sur la photo, de gauche à droite: Claude Caron, président d’honneur; Dr Gilles Julien, Jean-François Thérrien, président du C.A. du Centre de Pédiatrie sociale de Lévis et Maude Julien, DG.

90 ans

Photo courtoisie

Germaine Gosselin (photo), native de Saint-Paul-de-Montminy, fête aujourd’hui ses 90 ans. Selon son mari, ses 7 enfants, ses 8 petits-enfants et ses 12 (bientôt 14) arrière-petits-enfants, Germaine est un exemple de courage et de dévouement et mérite l’admiration de toute sa famille. Bonne fête ma chère.

Anniversaires

Photo courtoisie

Marc Picard (photo), député Chutes-de-la-Chaudière, Coalition avenir Québec, 62 ans... Marie-Michèle Gagnon, skieuse alpine de Lac-Etchemin, 28 ans... Felipe Massa, pilote brésilien de Formule 1, 36 ans... François Levesque, président d’Ébénisterie Richard & Levesque, 45 ans... Renee Zellweger, actrice américaine, 48 ans... Marc Durand, journaliste-réalisateur et animateur de télé à Radio-Canada, 53 ans... Marie-José Turcotte, journaliste et animatrice de sport à la SRC, 60 ans...

Disparus

Photo courtoisie

Le 25 avril 2016. Louis Bélanger (photo de gauche), 82 ans, promoteur de boxe de Québec... 2016. Martin Gray (photo de droite), 93 ans, écrivain d’origine polonaise, survivant de la Shoah... 2015. Jim Fanning, 87 ans, ancien directeur général et gérant des Expos de Montréal de 1968 à 1993... 2014. Connor Michalek, 8 ans, jeune fan de la WWE... 2013. Virginia Gibson, 85 ans, actrice, chanteuse et danseuse américaine... 2010. Kevin Restani, 58 ans, joueur de basketball pour les Bucks de Milwaukee (NBA), surnommé Big Bird... 2007. Bobby «Boris» Pickett, 69 ans, chanteur fantaisiste et compositeur américain... 2007. Gaétan D’amours, culturiste québécois...