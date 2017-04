Un ancien «pizzaman» écope de cinq ans et demi pour voies de fait graves

Détenu depuis le 29 janvier 2015 pour avoir commis des voies de fait graves sur un collègue de travail, un ancien «pizzaman» du Cosmos de Lévis a écopé, mardi, d’une peine globale de cinq ans et demi de détention.

Calme et posé, Patrick Roy, 26 ans, a écouté le procureur aux poursuites criminelles et pénales faire un rappel des faits pour lesquels il a plaidé coupable en janvier 2017.

Animosité

Ce jour-là, l’accusé et la victime étaient sur le même quart de travail et Me Thomas Jacques a souligné au juge Christian Boulet qu’il y avait, entre les deux hommes, «une animosité préexistante».

À la suite d’une insulte «à caractère racial» transmise de la victime à l’accusé, les choses ont dégénéré. Alors que la victime était sortie à l’extérieur pour fumer une cigarette, Roy est sorti, un couteau de boucher à la main.

«Il a alors assené à sa victime quelques coups de couteau, notamment au thorax et à la jambe, pour, par la suite, se débarrasser de l’arme», a ajouté Me Jacques.