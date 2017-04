Un contrat de deux ans pour Adrian Peterson chez les Saints

Le porteur de ballon Adrian Peterson a accepté une entente de deux ans et de 7 millions $ des Saints de La Nouvelle-Orléans, mardi.

Le réseau ESPN a rapporté la nouvelle en matinée.

«Je suis excité de me joindre aux Saints, a déclaré le principal intéressé. Je regarde de l’avant après avoir saisi cette opportunité. Mais le plus important, c’est que j’ai choisi cette équipe parce que je me sentais bien à l’idée de jouer pour elle. Ma femme et ma famille ressentent la même chose.»

Peterson avait renoncé à l’année d’option prévue à son contrat avec les Vikings du Minnesota, de sorte qu’il était devenu joueur autonome. Ayant aussi eu des discussions avec les Seahawks de Seattle et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre au cours de la saison morte, il revendique 11 747 verges au sol depuis le début de sa carrière, ce qui lui vaut le 16e rang dans la NFL.

En 2016, une blessure au genou l’avait limité à trois rencontres.