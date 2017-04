La fraudeuse présumée Marilyne Potvin de nouveau arrêtée

Une présumée fraudeuse de Lévis, qui aurait dérobé plus d’un million de dollars à au moins neuf victimes et qui avait été arrêtée une première fois pour fraude en 2013, aurait fait au moins quatre autres victimes – pour plus de 200 000 $ – avant même d’avoir subi l'enquête préliminaire dans le cadre de son procès, prévue en mai 2017.

Marilyne Potvin a de nouveau été arrêtée mardi matin après que de nouvelles informations sur ses activités frauduleuses eurent été communiquées à l’équipe du Service des enquêtes sur l’intégrité de l’économie (SEIE).

Selon le sergent Claude Denis, porte-parole à la Sûreté du Québec (SQ), la femme aurait fait au moins quatre autres victimes en utilisant les mêmes méthodes qu’en 2013.

La femme aurait sollicité des investissements pour plusieurs entreprises enregistrées au Québec et visant, entre autres choses, l’importation de produits de beauté dont la clientèle cible était les personnes de race noire.

Mme Potvin aurait fait de la représentation auprès de ses victimes potentielles. Celles-ci auraient par la suite contracté des prêts personnels qui auraient été remis entièrement à Mme Potvin.

La trentenaire aurait ensuite utilisé l’argent à des fins personnelles et les prêteurs n’auraient jamais été remboursés.

Après son arrestation, Mme Potvin avait été libérée par engagement. Il était prévu qu'elle subisse son enquête préliminaire en mai 2017. Toutefois, les nouvelles informations reçues du public poussent les policiers à poursuivre leur enquête.

Les enquêteurs invitent toute personne qui aurait des informations ou qui aurait été victime de ce type de fraude à contacter la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec, au 1 800 659-4264.