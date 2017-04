Une tempête mondiale pour Slava’s Snowshow

«Ça avait tellement bien marché qu’on avait dû changer de salles trois fois, en plus d’ajouter des prolongations, dit le producteur du spectacle, Gwenael Allan. Il y avait un véritable engouement.»

«Après la première, à ce jour, je n’ai jamais vendu un spectacle autant que ça, mentionne Luce Rozon, de Juste pour rire Spectacles. Ça avait été la folie. On ajoutait des représentations à minuit.»

À l’époque, Slava Polounine montait encore régulièrement sur scène. Mais depuis une dizaine d’années, le Russe, aujourd’hui âgé de 66 ans, oeuvre plutôt comme directeur et chorégraphe du spectacle. «Il a aussi sa propriété en France, Le Moulin Jaune, qui est devenu un jardin remarquable où il y a plein d’événements et de créations», mentionne Gwenael Allan.

Trois ou quatre clowns différents se relaient ainsi pour personnifier le rôle de Slava dans le spectacle. «C’est le personnage le plus dur à jouer, indique le producteur. Pour les autres personnages du spectacle, nous avons une banque d’une cinquantaine de clowns que nous appelons au besoin.» Le fils de Slava, Ivan, participera d’ailleurs au spectacle la semaine prochaine.

Lors de son premier passage à Montréal, le Slava’s Snowshow tournait principalement en Russie, en plus d’avoir une présence annuelle au festival d’Édimbourg, en Écosse. Mais après le passage à Montréal, tout a explosé.

«Deux ans après Montréal, nous sommes allés à New York, dit Gwenael Allan. Nous y sommes restés deux ans et demi Off Broadway. C’était un record de l’époque.»