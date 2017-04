Une victoire en lever de rideau

Mikaël Grenier a effectué des débuts prometteurs au Trophée Lamborghini, une série de courses très relevée en Europe, où il a accédé au podium en deux occasions le week-end dernier.

Le pilote de Stoneham et son coéquipier, l’Italien Loris Spinelli, se sont classés troisième samedi avant de remporter la victoire le lendemain lors des deux premières manches disputées sur le mythique circuit de Monza.

Ce championnat comporte dix épreuves présentées en cinq fins de semaine avec changement de pilotes obligatoire à la mi-course.

Après une saison d’apprentissage en Coupe Porsche GT3 Italia l’an dernier, Grenier tente cette fois sa chance au Trophée Lamborghini, une autre série monotype.

«J’arrive avec un bon bagage d’expérience même si je dois découvrir une nouvelle voiture et un championnat différent, a déclaré Grenier en entrevue téléphonique. Le fait de connaître la plupart des tracés est un atout indéniable pour moi.

«Ce premier week-end très satisfaisant prouve qu’on peut, Loris et moi, se battre pour les grands honneurs même si le plateau est relevé avec sa trentaine d’équipes.»

Pénalisés d’un rang

Grenier et Spinelli avaient rallié l’arrivée au second rang lors de l’étape initiale, mais les officiels les ont pénalisés d’une place.

«Après notre arrêt au puits de ravitaillement [alors que le pilote québécois venait de prendre le relais], dit-il, nous avons réussi à passer devant la voiture qui occupait la deuxième position, mais on a jugé que la manœuvre était illégale.

«Mon mécanicien m’a donné le feu vert pour quitter notre emplacement, a renchéri Grenier, au moment où l’autre voiture s’est pointée immédiatement derrière la mienne. Nous avons évité le contact de peu.

«Initialement, les commissaires voulaient retrancher 30 secondes à notre temps de course, mais après notre contestation, ils ont limité notre pénalité à une position au résultat final.

Grenier et Spinelli, qui occupent le deuxième rang au classement des pilotes, se sont rachetés dimanche dominant le peloton jusqu’à l’arrivée au volant de leur bolide de l’écurie Antonelli Motorsport.

Leur prochaine participation aura lieu à Silvestone, en Angleterre, les 13 et 14 mai. Le pilote de 24 ans a aussi confirmé sa présence aux 24 Heures de Spa-Francorchamps, du 26 au 28 juillet, toujours à bord d’une Lamborghini.

Du rarement vu en série ACT

Alex Labbé, de Saint-Albert, et Jonathan Bouvrette, de Blainville, se sont illustrés dimanche à la piste de Lee, au New Hampshire, en terminant deuxième et troisième respectivement lors du coup d’envoi de saison 2017 dans la série américaine ACT.

C’est la première fois depuis près de 30 ans que deux Québécois se retrouvent sur le podium à l’occasion d’une épreuve de ce championnat de stock-car au sud de la frontière. L’épreuve de 150 tours a été gagnée par Dillon Moltz, du Connecticut.

Donald Theetge (6e), Dany Trépanier (12e), Claude Leclerc (20e) et Mathieu Kingsbury (24e) sont les autres représentants de la Belle Province à avoir participé à l’épreuve.