2,5 millions $ pour les grands parcs de Lévis

La Ville de Lévis investira 2,5 millions $ cette année dans quatre grands parcs urbains, dont la première phase d’un sentier linéaire le long du fleuve à Saint-Nicolas.

Le maire Gilles Lehouillier a présenté mercredi les travaux à réaliser au cours de l’année pour atteindre son objectif d’améliorer la qualité de vie en utilisant le fleuve et ses affluents et en reliant les espaces verts entre eux.

Quatre grands parcs bénéficieront d’investissements : le parc de la Pointe-de-la-Martinière, le parc de la Rivière-Etchemin, le parc des Chutes-de-la-Chaudière et les Sentiers récréatifs de Saint-Nicolas.

À la Pointe-de-la-Martinière, 822 000 $ permettront de construire un bâtiment d’accueil et divers travaux dans les sentiers, à la Rivière-Etchemin, on poursuivra l’aménagement de la piste cyclable et des infrastructures d’accueil pour 889 000 $, aux Chutes-de-la-Chaudière, on créera une aire d’entraînement en plein air et on fera l’entretien de la passerelle pour 200 000 $.

À Saint-Nicolas, la Ville veut aménager un parcours linéaire à partir du village de Saint-Nicolas jusqu’à l’anse Ross et qui longera la bordure fluviale sur une superficie de 800 000 mètres carrés.

«C’est unique au Québec. Ça donnera des points de vue exceptionnels», s’est enthousiasmé le maire. «À Saint-Nicolas, on n’a pas protégé des zones de conservation pour donner accès au fleuve. Aujourd’hui, on va essayer de compenser en se portant acquéreurs de sites exceptionnels.»

La Ville cherche à est en discussion avec des privés et avec deux congrégations religieuses pour acheter leurs propriétés. «On aimerait boucler le tout d’ici décembre. Ça va très bien avec les congrégations qui veulent que les terrains restent dans la collectivité», a assuré M. Lehouillier qui promet qu’aucun développement résidentiel ne se fera sur ces terres.