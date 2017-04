BLANCHET, Léo



Au Centre hospitalier Chauveau, le 18 avril 2017, à l'âge de 95 ans, est décédé monsieur Léo Blanchet, fils de feu Rosalie Fortin et de feu Gustave Blanchet. Il demeurait à Québec (Loretteville). Selon ses volontés, il ne sera pas exposé. Il a été confié à la Résidence Funéraire Réjean Hamel & Filles Inc. pour crémation. La famille recevra les condoléances à l'église St-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette (277 rue Racine, Loretteville, G2B 1E7),Il laisse dans le deuil ses filles: France (Marc Côté) et Johanne (Denis Bourbeau); ses petits-enfants: Stéphane (Nadine Drolet) et Frédéric Blanchet-Côté (Sokunthe Pen), Maxime et Valérie Bourbeau; ses arrière-petits-enfants: Kathy, Samuel, Chan et Samnang Côté; son frère: Jules (feu Georgette Blouin), Claire Comtois. Il était le frère de: feu Soeur Rosalie, feu Cécile, feu Roland, feu Paul-Eugène,feu Albert, feu Henriette, feu Bernardin (feu Jacqueline Richard), feu Georges (Marguerite Sutton), feu Jean (feu Hélène Routhier) feu Égide (feu Isabelle Smith). Il laisse également dans le deuil ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel de l'unité des soins palliatifs du centre hospitalier Chauveau ainsi qu'au personnel de la Résidence Ste-Geneviève pour leur dévouement et leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC du Québec, 4715 avenue des Replats, bureau 261, Québec (Québec) G2J 1B8, tél.: (418) 682-6387, téléc.: (418) 682-8214, site Internet: www.fmcoeur.qc.ca. Des formulaires seront disponible à l'église lors des condoléances.