BRUNELLE Clairette Gagné



À la Maison Michel-Sarrazin, le 21 avril 2017, à l'âge de 70 ans, est décédée entourée de tous les siens, madame Clairette Gagné, épouse de monsieur Gaston Brunelle. Elle était la fille aînée de feu monsieur Paul-Ernest Gagné et de feu madame Lucienne Parent. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillera le vendredi 28 avril de 9 h à 10 h 45 au centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière paroissial, rue du Fargy. Madame Gagné laisse dans le deuil son époux monsieur Gaston Brunelle, ses quatre filles: Ghislaine (Éric Villeneuve), Marie-Claude (Éric Dion), Caroline et Isabelle (Renato Formichelli); ses petits-enfants: Claudia et Francis Villeneuve; sa sœur Nicole Gagné (Jean-Claude Verreault), ses frères: Bernard Gagné (Chérine Yunes) et Daniel Gagné (Diane Langelier) ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, parent et ami(e)s. Remerciement spécial aux équipes médicales de chirurgie de l'Hôtel-Dieu de Québec et l'unité de soins palliatifs CRCEO ainsi qu'au dévoué personnel de la Maison Michel-Sarrazin. Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don à la fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101 chemin Saint-Louis Québec, Québec, G1T 1P5, www.michel-sarrazin.ca