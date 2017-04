GAGNON, Raymond



Au Centre hospitalier Pierre Boucher, le 13 avril 2017, à l'âge de 54 ans et 9 mois, est décédé monsieur Raymond Gagnon, fils de madame Raymonde Bourdages et de monsieur Albert Gagnon. Il demeurait à Saint-Hubert.Il laisse dans le deuil ses sœurs et ses frères: Marjolaine (François Desgagnés), Isabelle (feu Daniel Morin), Richard (Donna Cousineau), Denis (feu Céline Pleau), André (Annie-France Cardinal), Lucie (Jean-Bernard Landry); ses nièces et neveux: Vanessa Morin (Vikram Rattu et 4 enfants), Jonathan Tsujio, Cora Gagnon (Yoan Bernatchez et 2 enfants), Marc Gagnon, Stephanie Tsujio (Ivann Dubé et 2 enfants), Jean-François Landry, Sarah Landry, Julien Gagnon et Nicolas Gagnon. Raymond laisse également dans le deuil de nombreux oncles, tantes, cousins, cousines et amis. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule vendredi 28 avril 2017 de 14h à 17h et le vendredi 28 avril 2017 de 19h à 21h30 etde 12hà 13h30L'inhumation se fera au Mausolée François-de-Laval (Cimetière Belmont) à une date ultérieure. Globe-trotteur intrépide, sportif aguerri et grand amoureux de la vie, Raymond semait la joie partout où il mettait les pieds. C'est avec des yeux pétillants, un sourire sincère, une authenticité éclatante et un cœur généreux que Raymond a su inspirer ceux et celles ayant eu le privilège de le côtoyer lors de son trop court passage parmi nous. Il va sans dire, Raymond était naturellement bon; mécène dans l'âme, il était la mère Teresa de sa famille, en quelque sorte. Lors de ses nombreux voyages, Raymond aura eu l'occasion de fouler plusieurs continents, de côtoyer les cultures, de venir en aide aux plus démunis et de partager la beauté du monde à travers la photographie, un passe-temps qu'il affectionnait particulièrement. Pas de doute : Raymond a marqué la vie de bien des gens et l'héritage humaniste qu'il laisse derrière lui continuera d'inspirer proches, amis et collègues, pour longtemps. Les dernières années n'ont pas été faciles pour Raymond; il a connu de graves problèmes de santé liés à la maladie de Lyme. Récemment, il prenait du mieux et il avait de beaux et nombreux projets. Après 29 ans de brillants et loyaux services au sein des Forces armées canadiennes, Raymond planifiait prendre sa retraite le 17 avril. Comme l'entraide et la compassion étaient des valeurs très importantes pour Raymond, ceux et celles qui aimeraient honorer sa mémoire sont invités à faire un don de soi dans la communauté ou à quelqu'un dans le besoin, en son honneur. En terminant, la famille désire remercier le personnel soignant de la Garnison de Saint-Jean ainsi que les Forces armées canadiennes pour leur soutien exemplaire des deux dernières années. Bon Voyage mon cher Raymond, avec tout notre amour.