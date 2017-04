À Barcelone, un djihadiste présumé repéré avant un concert de Eagles of Death Metal

L’un des suspects interpellés mardi lors d’une opération antiterroriste à Barcelone avait été repéré face à une salle de concert où devait se produire Eagles of Death Metal, qui jouait lors de l’attentat au Bataclan à Paris, a-t-on appris mercredi auprès de la police.

Le groupe de rock a donné un spectacle à Barcelone le 10 septembre 2016, dans la salle Apolo, un concert considéré à haut risque qui avait été doté d’un dispositif de sécurité renforcé.

C’est dans ce cadre que le suspect a subi un contrôle d’identité, alors qu’il se trouvait devant la salle, a indiqué à l’AFP un porte-parole de la police catalane.

«En l’identifiant, on a découvert ses liens avec les attaques en Belgique et des mesures de surveillance le concernant ainsi que son entourage ont été décidées», a ajouté ce porte-parole, soulignant que les enquêteurs «ne pensent pas qu’il avait l’intention de commettre un attentat ce soir-là».

Les Eagles of Death Metal jouaient au Bataclan le soir du 13 novembre 2015 quand trois djihadistes français ont ouvert le feu dans la salle de spectacle et tué 90 personnes. Au même moment, d’autres attentats étaient commis contre des bars et restaurants de Paris et près du Stade de France. Revendiqués par l’organisation État islamique (ÉI), ils ont fait au total 130 morts.

L’opération menée mardi par la police catalane, sous la direction d’un juge antiterroriste et en collaboration avec la police belge, a débouché sur l’arrestation de neuf hommes, huit Marocains et un Espagnol, à Barcelone et dans la région.

Quatre d’entre eux sont liés à des personnes arrêtées dans le cadre de l’enquête sur les attentats de mars 2016 à Bruxelles, revendiqués par l’ÉI, qui avaient fait 32 morts, selon la justice espagnole.

Lors des perquisitions menées mardi, la police a découvert des armes à feu, de la documentation et des stupéfiants.