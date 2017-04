GAUDREAULT, Laurette Fournier



Entourée de l'amour des siens est décédée à l'âge de 95 ans au Centre d'hébergement Charlesbourg (soins palliatifs), le 18 avril 2017, dame Laurette Fournier épouse de feu monsieur Maurice Gaudreault. Elle était la fille de feu monsieur Gédéon Fournier et de feu dame Marie Minville. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13h à 15h.L'inhumation des cendres se fera au Mausolée Parc Commémoratif la Souvenance à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil sa fille Claudette (André Laverdière) et son fils Jean-Claude (Cécile Bossé), ainsi que Lise Dufour la mère de ses enfants; ses petits-enfants: Mario (Nancy Setlakwe), Rémi (Caroline Déziel), Mathieu (Carl Brochu), Karine (Yvan Blanchette), Pascal (Julie Gagné); ses petits-enfants par alliance Caroline et Guillaume Robert, et ses arrière-petits-enfants: Théo,Victor, Samuel, Guillaume, Amélie, Nicolas, Alex et William; son frère Germain (feu Jacqueline) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre outre son époux; ses autres frères et soeurs; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Fournier. La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs du Centre d'hébergement Charlesbourg pour toute l'attention et la qualité des soins prodigués durant ses derniers moments, continuer votre excellent travail. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la fondation de l'Association des Bénévoles du Foyer de Charlesbourg (département des soins palliatifs), 7150, boulevard Cloutier, téléphone : 418-628-0456. Des formulaires seront sur places.