TREMBLAY, Antoinette



Au CHSLD de Limoilou, le 20 avril 2017, à l'âge de 102 ans et 11 mois, est décédée madame Antoinette Tremblay, épouse de feu Delphis Tremblay, fille de feu madame Annie Jacob et de feu monsieur Paul Tremblay. Originaire de Baie St-Paul, elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, elle a été confiée au crématorium.Les cendres seront déposées au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Yolande (Arthur Simard), Fernand (Réjeanne Gilbert), Eliette (feu Jean-René Simard), Léonce (Nicole Perreault), Dolorès (Jean Sanchagrin), Murielle (feu Jean-Guy Lavoie), Jean-Claude (Jocelyne Levasseur), Robert (feu Danielle Gagné), Roger (Marie Tremblay) et Denise (Michel Drolet); ses petits-enfants, arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants; sa soeur Pauline (feu Ambroise Simard); les membres de la famille de son époux; ses neveux, nièces et autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, téléphone : 418-682-6387, site web : http://www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.