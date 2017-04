LESSARD, Marcel



Au CISSS-CA, Saint-Georges, le 22 avril 2017, à l'âge de 95 ans et 10 mois, est décédé M. Marcel Lessard, époux de feu Rolande Cliche. Il demeurait à Saint-Joseph-de-Beauce.Départ du funérarium de la Maison funéraire Nouvelle Vie Inc. à 14 h 15 pouret de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances au funérarium de lajeudi le 27 avril de 13 h 30 à 16 h, de 19 h à 21 h 30, vendredi, jour des funérailles, à compter de 12 h 30. La direction des funérailles a été confiée à laIl laisse dans le deuil ses enfants: Gaétane (Marquis Lessard), Denis (Diane Lessard), Louise (J. Martin Landry), Damien (Pierrette Gilbert), Denyse (André St-Pierre), François (Marlène Beaupré); ses petits-enfants: Marie-Pierre, Geneviève et Andrée Lessard, Éric et Sylvain Lessard, Louis-David et Pier-Étienne Lessard, Vincent et Émilie Rodrigue; ses 16 arrière-petits-enfants. Il était le frère de feu Thomas Jacques (feu Clara Gilbert), feu Louis-Philippe (feu Madeleine Nadeau), feu Marguerite (feu Aurèle Gilbert), feu Jeannette (feu Louis-Alfred Jacques), feu Paul-Eugène (feu Rita Roy, Yvonne Lachance), Joseph (feu Annette Gagné), feu André (Gisèle Cloutier, Marc-André Fortin). Il était le beau-frère de feu Madeleine (feu Marcel Doyon), feu Carmen (feu Léon Jacques, Isabelle Maheu), feu Joseph (Rollande Poulin), feu Fernand (Huguette Poulin), feu Jean-Louis (feu Irma Roy), feu Lucien (Fleurette Sévigny), feu Ghislaine (Ephrem Tardif), feu Rita (Julien Turcotte), Huguette (Guy Lagueux), feu Hercule (Nycole Nadeau), Claudette (Georges Gagné). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille désire remercier tout le personnel de la Villa du Moulin de Saint-Joseph et du CLSC Beauce-Centre pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Santé Beauce-Etchemin (1515, 17e rue, Saint-Georges, G5Y 4T8) ou à la Fabrique Saint-Joseph.