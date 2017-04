Au voleur!

À tous les jours, des gens veulent devenir amis Facebook. Formidable. Il y a du monde normal et aussi des filles superbes à la poitrine proéminente. Disons que ça saute aux yeux comme il semble également évident que leur démarche est une arnaque éventuelle. Évidemment, je refuse toutes ces suspectes. Mais, depuis quelques semaines, les tentatives d’escroquerie sont de plus en plus audacieuses. Imaginez-vous donc que j’ai reçu un courriel (personnel) de Canada Revenu Agency qui m’informe que j’ai trop payé d’impôt l’an passé. Ils sont prêts à me rembourser directement dans mon compte de banque. Il y a aussi la Ville de Toronto qui m’informe ne pas avoir acquitté deux billets de stationnement. Bizarre. Je n’ai pas mis les pieds à Toronto depuis une dizaine d’années et je ne me souviens pas y être allé en bagnole. Le plus intrépide stratagème est survenu dans ma boîte de réception du Journal et intitulé Desjardins AccesD (pas d’accent). Cette fois, on me dit que quelqu’un a essayé d’accéder à mon compte trois fois et que, pour cette raison, ils ont dû le bloquer. Pour le débloquer, je dois cliquer sur leur lien. Pas d’entête de Desjardins et une signature finale à l’anglaise («regards»).