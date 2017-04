ALAIN, Hermance



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 20 avril 2017, à l'âge de 74 ans et 11 mois, est décédée dame Hermance Alain, fille de feu monsieur Albert Alain et de feu dame Georgine Côté. Elle demeurait à l'Ancienne-Lorette.et de là au cimetière paroissial. La famille vous accueillera à l'église 1 heure avant la cérémonie. Elle était la sœur de feu Lorraine (feu Jean Laroche), Paul-Henri (Marie-Paule Paquet), Yolande (Jacques Martel), Jean Guy (feu Johanne Soulard) et Bärbel Deschênes. Elle laisse dans le deuil, son filleul Jonathan; son neveu Éric (Karine Langlois) et leurs enfants Raphaël et Lauréanne; ses nièces: feu Julie, Stéphanie (Benoit Cantin) et leurs enfants Annabelle et Thomas. Elle laisse également dans le deuil ses tantes et plusieurs cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des Hôpitaux Laval et de l'Enfant-Jésus pour le dévouement, leur délicatesse et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Rêve d'Enfants, 206-245, rue Soumande, Québec, Qc, G1M 3H6, tél. : 418-650-2111. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.