POULIOT, Éric



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 20 avril 2017, à l'âge de 45 ans et 11 mois, est décédé monsieur Éric Pouliot, fils de monsieur André Pouliot et de madame Ghislaine Fortier. Il demeurait à Lévis. La famille vous accueilleraà compter de 12 h au centre commémoratifSes cendres seront déposées au Columbarium Wilbrod Robert. Éric laisse dans le deuil, outre ses parents, sa fille Noémy et sa mère Anny Verreault, ses filles Marianne et Maya ainsi que leur mère Sophie, son amie Nancy Jalbert, ses frères Carl (Stéphanie Gagné) et Denis; ses beaux-parents, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Boudreau ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement spécial à Stéphan Morin, Alain Thibault et Daniel Simon pour leur dévouement. Merci spécial au personnel des soins intensifs Bloc D de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour la qualité des soins prodigués.