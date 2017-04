Bières classiques

On ne les remarque parfois même plus sur les tablettes tellement nous sommes habitués à leur présence, mais certaines bières ont ouvert la voie à toutes ces nouvelles brasseries qui apparaissent tous les mois, dans un coin ou l’autre de la province. Régulièrement, il est important de revisiter et rendre hommage à quelques classiques.

4 bières de brasseries québécoises faisant partie des meubles

IPA

Boréale, à Blainville

Le nez: Agrumes, ­pamplemousse, miel

En bouche: Bien amère, mais sur une base miellée équilibrante.

Pourquoi c’est bon: Dès son arrivée en bouteille, il y a environ cinq ans, la ­Boréale IPA a constitué une valeur sûre permettant aux amateurs de houblons expressifs d’opter pour un paquet de six, largement distribué et à prix d’ami.

Coup de Grisou

Brasseurs RJ, à Montréal

Le nez: Coriandre et sarrasin épicé se partagent la scène

En bouche: Parfumée, fruitée et épicée, voici une ­réinterprétation très originale et rafraîchissante de la belge blanche.

Pourquoi c’est bon: Plus complexe et captivante qu’on se l’imagine sur papier, en voilà une qui n’a pas pris une ride et qu’il fait bon revisiter de temps à autre.

Carrick

Le Naufrageur, à Carleton-sur-Mer

Le nez: Confitures, chocolat et noisette

En bouche: Veloutée et chaleureuse, cette Scotch Ale un tantinet fumée est portée par des céréales bien grillées et caramélisées que complètent de généreuses notes fruitées.

Pourquoi c’est bon: Le Québec excelle depuis longtemps dans l’art de la Scotch Ale. Les meilleures sont souvent au-delà des riches notes caramélisées typiques du style pour peinturer un tableau plein de nuances.

Montréal Hell

L’Amère à Boire, à Montréal

Le nez: Pain frais, houblon herbacé et délicat

En bouche: Simple et ô combien efficace, ce pain liquide illustre les saveurs du malt Pilsner mieux qu’à peu près n’importe quelle autre bière de la province.

Pourquoi c’est bon: L’institution de la rue Saint-Denis excelle à faire ­voyager les nostalgiques de ­l’Allemagne, de la Tchéquie ­­­­et des royaumes de la bonne lager européenne depuis plus de 20 ans. La Montréal Hell n’est rien de moins qu’un aller-simple vers Munich.

Le saviez-vous ?

La première microbrasserie québécoise a ouvert ses portes en 1986. Il s’agit du Lion d’Or à Lennoxville dans les Cantons-de-l’Est. Depuis 30 ans, plus de 160 ont suivi ses traces.

► David Lévesque Gendron et Martin Thibault sont les auteurs de Les saveurs gastronomiques de la bière (Druide, 2013), sacré meilleur livre sur la bière aux Gourmand Awards, gagnant du premier prix littéraire Mondial de la Bière, gagnant d’une médaille d’or au concours des livres culinaires canadiens de Taste Canada et finaliste pour le prix Marcel-Couture. David est aussi copropriétaire de la Microbrasserie Vox Populi.