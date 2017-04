Brynd Smoked Meat est de retour sur Maguire

Sa fermeture en février dernier en avait déçu plus d’un. Brynd Smoked Meat, une institution à Québec, est officiellement de retour dans le local où tout a commencé sur l’avenue Maguire il y a trente ans.

À LIRE AUSSI: L’avenue Maguire sera revampée en 2019

Simon Brosseau, un ancien associé du Brynd à Sillery entre 1988 et 2004 a repris le flambeau et a rouvert le restaurant dans les derniers jours, flairant la bonne affaire dans la foulée de la faillite des trois succursales du spécialiste de la viande fumée.

Le nouveau copropriétaire des lieux a accepté de plonger dans l’aventure à l’invitation du propriétaire de l’immeuble où Brynd a été fondé en 1987. Le local du deuxième étage, plus lumineux qu’avant, a été entièrement rénové dans les dernières semaines.

«On a racheté la faillite et on a racheté la marque de commerce. On a reparti ça presque à zéro et on a tout rénové. Il y a juste quelques pièces du mobilier qui n’ont pas changé», a confié M. Brosseau en entrevue mercredi.

Pas question de changer la recette traditionnelle du fameux sandwich de viande de bœuf fumée et des frites qui ont contribué à la réputation enviable du restaurant, a-t-il confirmé. L’ancien propriétaire des Bossus, dans le quartier Saint-Roch, a toutefois mis sa touche personnelle au menu en ajoutant des burgers et des salades-repas.

M. Brosseau n’a pas l’intention de rouvrir les autres succursales de Brynd Smoked Meat qui ont définitivement fermé leurs portes dans Lebourgneuf et au centre-ville, sur la rue Saint-Paul. Il n’envisage pas non plus d’offrir à nouveau à sa clientèle le service de traiteur.

Des habitués ravis

Lors d’un point de presse en matinée au sujet du réaménagement de l’avenue Maguire, le président de la Société de développement commercial (SDC) Maguire a profité de sa tribune pour souligner la réouverture de Brynd, deux jours plus tôt. «C’est une excellente nouvelle, c’est une institution. Ce sont les mêmes produits, j’y ai goûté hier», s’est-il réjoui, rappelant à quel point ce restaurant est associé à l’artère commerciale.

Un autre habitué du restaurant, le conseiller municipal du coin Paul Shoiry, peinait à cacher sa joie en marge du même point de presse. «Moi, je suis content, je suis un maniaque de Brynd ! C’est super», a-t-il réagi.